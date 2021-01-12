Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил НАТО в том, что альянс не оказывает достаточной помощи стране в борьбе с терроризмом.

«Безопасность ЕС и НАТО начинается на наших восточных границах. Мы никогда не отказывались от сотрудничества по борьбе с терроризмом в рамках НАТО. Почему же страны НАТО оставляют нас в одиночестве в борьбе с терроризмом? Кто, кроме Турции, борется с «Исламским государством»?» — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он также обвинил США в военной помощи силам самообороны сирийских курдов, которые в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

«Тысячи грузовиков с оружием, транспортных средств было направлено террористическим группировкам. А они начали против нас войну, используя все это. Мы, будучи страной-членом НАТО, боремся и будем бороться с ними», — сказал турецкий лидер.

Minval.az