Компания «Аккую Нуклеар», отвечающая за сооружение первой в Турции АЭС «Аккую» на основе межправительственного соглашения между Москвой и Анкарой, опровергла распространяемые в местных СМИ и социальных сетях утверждения о появлении трещин в бетонном фундаменте реактора, передает ТАСС.

«Первые кадры опубликованного видео не относятся к комплексу зданий и сооружений АЭС «Аккую». На данных кадрах демонстрируется участок дороги и специальной площадки, расположенной на территории сооружения АЭС «Аккую». На бетонной поверхности, не являющейся фундаментом какого-либо из зданий, заметны следы большой спецтехники. Подобная техника не может заехать на бетонное основание или фундаментную плиту», — отмечается в поступившем во вторник в ТАСС коммюнике компании.

В «Аккую Нуклеар» добавили, что «все работы на площадке строительства АЭС «Аккую» выполняются с соблюдением всех турецких, российских и международных требований качества и безопасности, под постоянным многоступенчатым контролем АО «Аккую Нуклеар», подрядных компаний, а также независимых инспекционных организаций, включая французскую инжиниринговую группу Assystem и Агентство по ядерному регулированию (NDK)».

Видеоролик, в котором якобы были запечатлены кадры с площадки строительства АЭС «Аккую», сначала был опубликован депутатом основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Али Махиром Башарыром. Позднее его видео было опубликовано в ряде турецких СМИ. В нем утверждается, что в фундаменте будущего реактора выявлены трещины, а в ряде мест через грунт просачивается морская вода.

«Что касается кадров, демонстрирующих, как из грунта сочится вода, — на них запечатлены стандартные работы по строительному водопонижению. В том случае, когда грунтовые воды находятся достаточно высоко, чтобы служить препятствием для устройства котлована или заливки фундамента, на строительной площадке выполняется комплекс мероприятий для осушения участка строительства на временной основе. Данные мероприятия реализуются до тех пор, пока строительство не пройдет этап гидроизоляции фундамента и не поднимется выше уровня грунтовых вод. С этой целью на участках строительства устраиваются так называемые зумпфы — приемные колодцы, предназначенные для отведения грунтовых вод при помощи насосных установок», — заявили в компании.

«Аккую Нуклеар» подчеркнула, что «на кадрах, где видно, как из грунта выходит вода, показаны именно эти работы». «Водопонизительные установки и устройства, в том числе сеть водостоков, зумпфов и водосборников, размещаются таким образом, чтобы не создавать препятствий для работы строительного оборудования и транспорта, а также возведения и эксплуатации соседних сооружений. Данные мероприятия реализуются только на этапе строительных работ, поскольку на площадке АЭС «Аккую» также создается система дренажа. Эта система будет надежно обеспечивать понижение уровня грунтовых вод и отвод дождевой воды от зданий и сооружений станции», — говорится в сообщении.

Minval.az