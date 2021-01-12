В Турции задержана группа лиц, передававших иностранным компаниям информацию об отечественных оборонных проектах, сообщает Anadolu.

По данным прокуратуры Анкары, операция по задержанию проведена совместными усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) и столичного управления полиции.

В целом задержаны шесть лиц, в числе которых бывший сотрудник Управления оборонной промышленности при Администрации президента.

В прокуратуре отметили, действия группы лиц отслеживались в течение года.

Задержанные замешаны в махинациях с тендерами по оборонным проектам.

Выяснилось, что они передавали иностранным компаниям информацию о проектах, тендерах, расценках и цепочках поставок Управления оборонпрома, что ставило эти компании в выгодное положение по сравнению с конкурентами.

Minval.az