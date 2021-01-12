Армянская общественность ожидала от трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана одного – скорейшего решения вопроса с возвращением пленных. Об этом написал на своей странице в Facebook лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

«После публикации документа, принятого по итогам вчерашней встречи в Москве, все возможные провластные каналы с радостью вещали о том, что в соответствии с новой договоренностью будет открыта железная дорога, связывающая Армению с Ираном и Россией. Между тем армянский народ ожидал от встречи одного – договоренности о возвращении в сжатые сроки военнопленных, однако этого не произошло», — написал Марукян.

По его словам, обсуждение проходило исключительно вокруг азербайджанской повестки.

Minval.az