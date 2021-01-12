В Турции провели тестовый запуск второго прототипа турбинного двигателя TEI-TS1400 для отечественного многофункционального вертолета T625 Gökbey, передает «Анадолу».

Как сообщили в компании TEI (ведущая компания в области разработки авиационных двигателей в составе TUSAŞ), разработка двигателя TEI-TS1400 продолжается с 8 марта 2017 года при поддержке Управления оборонной промышленности Турции.

Основные тестовые испытания двигателя завершены, и 22 сентября 2020 года был совершен успешный запуск первого турбинного двигателя Турции, напомнили в компании.

«Пятого декабря 2020 года в ходе церемонии с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана, компании TUSAŞ был передан прототип двигателя TEI-TS1400 — TS3. Далее в TEI успешно завершили производство и сборку второго двигателя — TS4»,- отметили в TEI.

Успешный запуск второго прототипа турбинного двигателя TEI-TS1400 состоялся ровно год спустя — 6 января 2021 года, говорится в сообщении.

В компании отметили, что вскоре будет начат процесс сертификации нового двигателя.

Компания TEI и в 2021 году продолжит проектировать, разрабатывать, производить и эксплуатировать авиационные двигатели, подчеркнули в компании.

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