Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман объявил о новом проекте — городе без машин, дорог и выбросов углерода.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, проект длиной 170 километров под названием «The Line» станет частью проекта Neom стоимостью 500 миллиардов долларов США. Строительство планируется начать в первом квартале этого года.

В пресс-релизе The Line описывалась как пешеходный «пояс гиперсвязанных будущих сообществ, без машин и дорог и построенных вокруг природы». В нем говорится, что к 2030 году в городе будет 1 миллион жителей и будет создано 380 000 рабочих мест. Инфраструктура будет стоить от 100 до 200 миллиардов долларов.

Neom является важной частью плана принца Мохаммеда по диверсификации экономики крупнейшего в мире экспортера сырой нефти. Анонсированный в 2017 году проект охватывает территорию площадью более 10 000 квадратных миль в отдаленном районе на северо-западе страны. На веб-сайте он описан как «смелая и дерзкая мечта», которая станет центром новых технологий и бизнеса.

Minval.az