Судьи Высшего апелляционного суда Чинчи и Писко заявили в своей резолюции, что пандемия COVID-19 была создана «преступными элитами, которые доминируют в мире», среди которых — Билл Гейтс, Джордж Сорос и Рокфеллеры.

«Уголовный процесс был парализован из-за пандемии COVID-19, созданной криминальными элитами, которые доминируют в мире. Она парализовала деятельность почти во всех странах… Таким образом, ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита обвиняемых не могут утверждать, что эта пандемия имеет свойство «предсказуемости», за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, которые управляли ею и продолжают руководить в условиях крайней секретности в своем окружении и в глобальных корпорациях, с прицелом на проект 2030″, — говорится в заключении суда, которое цитирует радиостанция RPP.

Защита обвиняемого в изнасиловании, которому с такой мотивировкой продлили срок предварительного содержания под стражей, уже подала заявление об отмене этого постановления. По мнению адвоката Ренсо Риеги, вместо аргументов по существу в нем использованы спекулятивные утверждения.

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