Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает решение заблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях проблематичным. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер считает проблематичным факт, что аккаунты президента заблокированы», — приводит его слова «Корреспондент» со ссылкой на Handelsblatt.

Меркель считает, подчеркнул Зайберт, что решение о долгосрочной блокировке учетных записей должны приниматься не на уровне руководства социальных сетей, а в соответствии с законом.

«Федеральное правительство убеждено, что операторы социальных сетей несут большую ответственность за то, чтобы политическая коммуникация не отравлялась ненавистью, ложью и насилием», — заявил представитель немецкого правительства.

В Берлине считают, что Дональд Трамп имеет право на свободу слова, если это не противоречит законам.

«Основное право на свободу мнения — это элементарное право, но оно должно быть в рамках закона», — добавил Зайберт.

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