Бывший посол США в России Уильям Бернс будет номинирован на пост главы ЦРУ, сообщила команда избранного президент США Джо Байдена.

«Посол Бернс — это проверенный во время кризисов государственный служащий, карьера которого посвящена работе во имя обеспечения безопасности и благополучия американцев», — сказано в заявлении команды Байдена.

Если Бернса утвердят на посту главы ЦРУ, он станет первым карьерным дипломатом, возглавившим эту спецслужбу.

Уильям Бернс проработал в Госдепартаменте США 33 года и закончил службу в 2014 году. Он говорит по-русски и по-арабски.

С 2005 по 2008 годы Бернс был послом США в России, помимо этого, он работал послом в Иордании, участвовал во множестве переговоров по ближневосточной тематике.

Minval.az