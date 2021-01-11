Первая леди США Меланья Трамп впервые прокомментировала беспорядки в Капитолии, сказав, что она расстроена и опечалена этими событиями и последовавшими в ее адрес обвинениями.

«Я расстроена и опечалена тем, что произошло на прошлой неделе. Я считаю постыдным, что вокруг этих трагических событий звучали непристойные сплетни, неоправданные персональные нападки и лживые недостоверные обвинения в мой адрес – от людей, которые выглядят вменяемыми и имеют позицию. В этот раз речь исключительно об оздоровлении страны и ее граждан. Это нельзя использовать для личной выгоды», — говорится в заявлении Меланьи Трамп на сайте Белого дома.

Супруга президента отметила, что осуждает насилие, и сказала, что молится за семьи погибших во время беспорядков протестующей Эшли Бэббит и полицейского Брайана Сикника. Она призвала людей объединиться, найти точки соприкосновения и быть добрыми и сильными.

Меланья Трамп также поблагодарила миллионы американцев за поддержку в течение четырех лет ее пребывания в Белом доме, сказав, что для нее было честью служить им в качестве первой леди.

В минувшею среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, президент США Дональд Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила здание конгресса, ворвалась туда и учинила в нем погром. На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина — ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.

Ранее в ее адрес звучала критика, что первая леди долгое время никак не реагировала не происшедшее. СМИ писали, что во время беспорядков она предпочла не делать заявление по этому поводу, а занималась фотосессией для своей книги.

Minval.az