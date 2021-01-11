Российский спецназ не оставляет попыток проникновения в тыл вооруженной оппозиции и группировок, выступающих против режима Башара Асада.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на командование оппозиционной Сирийской национальной армии, очередная попытка атаки спецназа у линии соприкосновения была зафиксирована в ночь на 11 января в южных районах Идлибской зоны деэскалации.

Цель действий российского спецназа — ослабить линию обороны противников Башара Асада.

«Российские военные пытались проникнуть в район долины Габ в провинции Хама, в ходе боя есть потери в рядах оппозиционных сил. На первом этапе, используют ударные БПЛА и зажигательные бомбы. Затем в ход вступают снайперы», — отметили в командовании сил оппозиции.

В ответ на действия российских военных, силы СОА подвергли артиллерийскому и ракетному обстрелу позиции сторонников Башара Асада в селении Маарт Мукхас на юге Идлиба.

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