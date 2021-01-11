Глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир заявил в понедельник, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 готовы к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает телеканал 24TV.

«С-400 готовы к использованию, вооруженные силы примут решение о том, когда возникнет такая необходимость», — приводит телеканал слова Демира.

Кроме того, глава оборонпрома также сообщил, что турецкие предприятия продолжают работать в рамках проекта создания американских истребителей пятого поколения F-35, несмотря на решение Вашингтона исключить их из этой программы.

В УОП ТАСС подтвердили эту информацию. «Да, [Исмаил Демир] действительно сообщил об этом сегодня в Анкаре», — сообщили в ведомстве.

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