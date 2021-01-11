В испанском Мадриде на продажу выставили самую страшную в мире квартиру, как прозвали ее пользователи соцсетей. За недвижимость в столь плачевном состоянии просят 105 тысяч евро, пишет Noticia.ru.

Квартира находится в районе Абрантес. В объявлении говорится, что она вмещает четыре спальни, полностью оборудованную ванную комнату, гостиную с террасой и кухню с подсобным помещением. Рядом с домом есть автобусная остановка и метро.

Однако интернет-пользователи посчитали, что интерьеры квартиры напоминают декорации к фильму ужасов. Судя по снимкам, недвижимости необходим капитальный ремонт. Помещения с обшарпанными стенами, все в грязи и копоти больше напоминают заброшенный бункер, а не жилье.

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