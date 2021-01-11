Глава Управления оборонной промышленности при администрации Президента Турции Исмаил Демир поделился планами на текущий год.

По его словам, в 2021-ом году будут осуществлены первые поставки разведывательно-ударных БПЛА Akıncı, а также начнется серийное производство ударных беспилотников Aksungur, передает «Анадолу».

Кроме того, до конца года ВС Турции заказчикам будут переданы первые тяжелые ударные вертолеты Atak-2.

Опять же в нынешнем году с верфей будут спущены десантный корабль-амфибия Anadolu, учебно-тренировочное судно Ufuk, а также фрегат класса «İ».

В нынешнем году будут осуществлены первые поставки противокарабельных ракет Atmaca, торпед Akya и противотанковых систем Karaok отечественного производства, добавил Демир.

Он отметил, что прототип танкового двигателя BATU для отечественных танков ALTAY, а также двигатели UTKU и трансмиссия для современных легких бронированных машин будут также готовы в 2021-ом году.

Демир отметил. что в 2021-ом году продолжатся поставки отечественных систем ПВО Hisar-A+. Одновременно планируется завершить испытания ЗРК Hisar-O+.

Minval.az