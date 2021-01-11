ОАЭ выступают за нормализацию отношений с Турцией на основе взаимного уважения к суверенитету.

Об этом сообщил министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш в эфире местного телеканала SkyNews.

Министр отметил, что у Эмиратов нет причин для конфликтов и разногласий с Анкарой.

Гаргаш провел параллели с напряженностью в отношениях между Турцией и Евросоюзом, отметив, что в последнее время в Анкаре выступают с обнадеживающими заявлениями в адрес Брюсселя.

Министр выразил скептическое отношение к позиции Турции в отношении организации «Братья-мусульмане».

«В Абу-Даби против контактов Анкары с движением «Братья-мусульмане». Мы за то, чтобы Турция вновь выправила ось отношений с Арабским миром»,- сказал глава дипломатии ОАЭ.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Египет 5 января собрались на саммит в городе Аль-Ула в Саудовской Аравии, для подписания соглашения об отмене эмбарго в отношении Катара, действовавшего на протяжении на 3,5 года.

После саммита в Аль-Уле было подписано соглашение об отмене эмбарго в отношении Катара.

Седьмого января Гаргаш заявил, что ОАЭ являются торговым партнером Турции номер один на Ближнем Востоке.

Minval.az