Избранный вице-президент США и первая женщина на этом посту Камала Харрис появится на февральской обложке Vogue.

В интервью глянцу 56-летняя Харрис изложила свои цели в работе после того, как 20 января она будет приведена к присяге вместе с избранным президентом Джо Байденом.

«Первое, что нужно сделать – это взять под контроль эту пандемию», – подчеркнула политик. Среди ее приоритетов эффективное распространение вакцины против коронавируса и средств индивидуальной защиты. Также она хочет сосредоточиться на помощи малому бизнесу и улучшению условий труда.

Minval.az