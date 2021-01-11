Жители Японии выступили против проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2021 года, сообщает Kyodo.
По информации источника, 35 процентов японцев выступили за отмену Олимпийских игр и 45 процентов — за перенос.
Жители Японии выступили против проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2021 года, сообщает Kyodo.
По информации источника, 35 процентов японцев выступили за отмену Олимпийских игр и 45 процентов — за перенос.
Дата: 2021/01/11 11:30
Раздел: Мир
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