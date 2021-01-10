Участие Пашиняна в завтрашних трехсторонних переговорах в Москве — еще один четкий сигнал Кремля армянской оппозиции о том, что нынешний премьер-министр Армении на нынешнем этапе полностью устраивает Россию.

Грубо говоря, Путин продлит Пашиняну «ярлык на княжение».

Как сказал в приватной беседе очень-очень высокопоставленный источник, «Пашинян должен испить свою чашу до дна» — прежде чем покинуть пост премьер-министра Армении.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az