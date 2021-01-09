В азербайджанском обществе, и прежде всего в среде творческой интеллигенции, продолжают обсуждать инициативу президента Ильхама Алиева, который объявил город Шуша культурной столицей Азербайджана. Глава государства подчеркнул: восстановительным работам уже дан старт. И отметил: «Должна быть проведена ревизия жилого фонда, исторических памятников, точно подсчитан нанесенный ущерб, и мы должны начать реставрацию города Шуша». Как напомнил глава государства, «армяне уничтожили более 60 наших мечетей. В Агдамской мечети они держали свиней, коров. Фото, которое на днях опубликовал в интернете какой-то армянский журналист, вновь вызвало гнев азербайджанского народа. На этом фото палач азербайджанского народа, бывший президент Армении Кочарян стоит вместе со своими приспешниками, бандитами перед нашей мечетью в городе Агдам. На самой же Агдамской мечети видны оскорбительные надписи. Посмотрите, кто руководил Арменией, какой палач, какой безнравственный человек?!»

То, с какой «стартовой позиции» предстоит начинать, позволяют понять и фотографии, которые накануне опубликовал известный фотограф Реза Дегати — снимки разрушенного армянскими вандалами Дома-музея народного артиста СССР, выдающегося азербайджанского оперного певца Бюльбюля в городе Шуша и установленного во дворе дома бюста вокалиста. Дегати так описал свои впечатления после увиденного: «Когда вошел в дом, был шокирован: у статуи Бюльбюля были выколоты глаза, и все внутри музея было разграблено».

Впрочем, после следов пуль на бронзовых памятниках Бюльбюлю, Натаван и Узеир беку Гаджибейли вряд ли у кого-то остались заблуждения насчет «цивилизованности» оккупантов. Параллели напрашиваются сами собой: точно так же гитлеровцы обошлись с Домом-музеем великого русского композитора Петра Ильича Чайковского в подмосковном городе Клин. И там тоже есть свое фотообвинение: фотографии, запечатлевшие гитлеровский вандализм, выставлялись в музее Освенцима.

Но если честно, то чего еще ждать от страны, где в ранг национального героя возводят гитлеровского пособника и палача Гарегина Нжде?

И так уж совпало: в те дни, когда в Азербайджане обсуждали проекты восстановления города Шуша и очередные фотосвидетельства вандализма оккупантов, в самой Армении СМИ сообщили о техническом сбое в ереванском метро — между станциями «Сасунци Давид» и… «Гарегин Нжде». Именем гитлеровского палача здесь названа не только станция метро, но и площадь, ему установлен памятник в центре Еревана. Наконец, этого палача и гитлеровского пособника вспоминают особенно часто — в связи с весьма болезненным для Армении процессом демаркации границ в Зангезуре, где в двадцатые годы Нжде устраивал резню мирного азербайджанского населения. Доходит до того, что уже не политики или историки, а психолог Карине Налчаджян, метая ядовитые стрелы в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который позволил «этим азербайджанцам» восстанавливать в Зангезуре международно признанные границы, заявляет буквально следующее: «В этом году счастье будет в том, что дорога к Сюнику будет закрыта. Это единственная дорога, дорога жизни. Посмотрите, что разрушает этот человек. Он своей разрухой уже добрался до Нжде. Не только разрушил то, что сделали наши сегодняшние герои, но и Горную Армению, которую спас Нжде». Оставим в стороне, что «Горной Арменией» здесь именуют исторические азербайджанские земли Зангезура. Просто обратим внимание на масштаб культа, созданного в современной Армении вокруг этого гитлеровского пособника, осужденного советским судом и окончившего дни во Владимирском Централе.

В Армении, конечно, наготове официальная версия: дескать Нжде тут канонизировали не за его службу Гитлеру, а за «подвиги» в Зангезуре. Но, во-первых, этнические чистки все равно остаются этническими чистками. А во-вторых, культ Нжде — это яркое, но далеко не единственное проявление фашистской сущности нынешней Армении. Где наличествует и жажда территориальных захватов, и собственная «расовая теория» о мнимой «генетической несовместимости» армян и азербайджанцев, которую бойко излагают местные политики, и многое другое.

А если «политический поезд» следует на станцию «Гарегин Нжде», привезти своих пассажиров он может только к пещерной деградации и неизбежной катастрофе. Что и предстоит теперь понять Армении на собственном опыте.

Нурани

Minval.az