В Армении — новая внутриполитическая сенсация. Здесь лидеры партий «Национальное Единение», «Союз «Конституционное право», «Реформистов», «Справедливость и процветание» и примкнувший к ним глава организации «Союз крымское ополчение» и председатель фонда «Благочестивое поколение» Арташес Гегамян, Айк Бабуханян, Ваан Бабаян, Гай Петросян, Армен Мартоян и Ваграм Мкртчян объявили о создании Организационного комитета движения, цель которого — завести Армению в Союзное государство России и Беларуси.

Месседж вполне понятен. Подтекст тоже. В Армении на фоне будущего внутриполитического кризиса местные бонзы наперебой предлагают РФ разнообразные преференции — в обмен на поддержку собственного «броска к власти», разумеется, но это уже конфиденциальная информация. От соперничества за благосклонность Кремля не остался в стороне даже завзятый «западник» Никол Воваевич Пашинян, который в своей статье о корнях Второй Карабахской войны старательно уверяет, что вовсе не разрушал российско-армянские отношения, и напоминает о своих заслугах перед Кремлем: «Многие сейчас говорят, что поезд можно было остановить пророссийскими шагами и пророссийской политикой, и якобы наше правительство сделало прямо противоположное. Однако действительность совершенно иная, и те, кто так говорит, не замечают такого поворотного момента, как принятое правительством Армении в 2019 году решение об отправке саперов и врачей в Сирию».

Совсем недавно Э.Марукян, лидер «Просвещенной Армении», предлагал России разместить в Армении еще одну базу — в Зангезуре, а теперь другая группа местных прокремлевских политиков повышает ставки, предлагая завести Армению в союзное государство. Словом, в такой обстановке нового витка «торговли остатками армянского суверенитета» следовало ожидать.

Здесь можно, конечно, с изрядной долей иронии поинтересоваться, как быстро в Армении отыщется политик, готовый сделать следующий шаг и предложить принять Армению в состав РФ на правах субъекта федерации. Но если серьезно, то после известных событий на российско-белорусском треке, трений между Минском и Москвой по поводу цены на нефть и выполнения Беларусью «интеграционных» обязательств и т.д. сама идея «союзного государства» вообще подрастеряла привлекательность для РФ. А в случае с Арменией, которая и так «играет на два фронта» и открыто заигрывает с той же Францией, оставаясь союзником и сателлитом России, не стоит недооценивать.

Но самое главное, Москве предлагают принять в Союзное государство, скажем так, весьма «токсичный» актив. Россия и так оказывает Армении солидную экономическую поддержку, а в случае вступления Армении в Союзное государство должна будет с утроенной энергией вытаскивать ее из экономической «пропасти», в которой эта страна оказалась в результате войны. Более того, Армения находится перед реальной перспективой выплат судебных исков в десятки миллиардов долларов — за учиненный на оккупированных азербайджанских землях грабеж. Понятно, что для многих ереванских политиков было бы весьма соблазнительно «залатать» эти дыры с помощью России, но вот готова ли сама Россия к такому повороту — вопрос как минимум открытый.

Но куда больше политических рисков. Можно долго гадать, как возможное вступление Армении в Союзное государство повлияет на обстановку в Карабахе. Но в чем нет сомнений, так это в том, что авторы «союзной инициативы» возлагают на РФ весьма серьезные надежны. А сам Арташес Гегамян бойко излагает на сайте агентства «Регнум», что именно он и его сторонники желе бы получить от Кремля в обмен на вступление в союз России и Беларуси: «Союзное государство России, Белоруссии и Армении обнулит пантуранистские бредни неоосманского султана Реджепа от захвата Мегринского христианского клина, разъединяющего исторический армянский Нахиджеван с Зангеланом, Джебраилом и Физули, захваченными турецко-азербайджанской военщиной и сирийскими наемниками-террористами у Нагорного Карабаха в ходе карабахской войны». Более того, разного рода завсегдатаи российского федерального эфира, от ведущих вроде Артема Шейнина до политологов уровня Геворга Мирзаяна, на все лады уверяют: вот если бы в Армении у власти находился не Пашинян, а кто-нибудь из пророссийского лагеря, то все пошло бы по-другому.

Осведомленные эксперты, конечно, советуют не особо увлекаться теориями «это Россия решила наказать Пашиняна за непослушание» — даже если очень хочется максимально «принизить» и обесценить победу Азербайджана и свести ее к банальному «договорняку». Во-первых, Пашинян не был таким уж непослушным. Во-вторых, Пашиняны приходят и уходят, а вот территориальный контроль остается. Так что даже если Москва действительно озаботилась отстранением от власти Никола Воваевича, для этого можно было найти и другие способы, кроме показательного военного разгрома своего союзника по ОДКБ и ЕАЭС. В-третьих, Москва скрупулезно выполняла все свои союзнические обязательства перед Арменией вообще и поставила ей солидное количество оружия, в том числе во время боев в Товузе и войны в Карабахе, в частности. Есть еще множество «в-четвертых», «в-пятых» и «в-десятых», вывод из которых только один: Азербайджан одержал в Карабахе «чистую» победу, и даже если бы у власти в Армении находился Роберт Кочарян или Серж Саргсян, это бы мало что изменило. Да и апрельские бои 2016 года тоже дают немалую пищу для размышлений. Но, несмотря на все это, в армянской среде изрядно завышенные «пророссийские ожидания» налицо. В случае вступления Армении в Союзное государство от Москвы будут ждать их реализации. И строить обидки, если эти изрядно раздутые планы не оправдаются.

Так что даже если Гегамян и иже с ним и готовы продать России последние остатки армянского суверенитета, нет гарантий, что на него найдется покупатель.

Нурани

Minval.az