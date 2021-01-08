Ирану не важно, вернутся ли США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), значение имеет отмена санкций, заявил в пятницу верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Мы не настаиваем на том, чтобы США вернулись в СВПД, не спешим с этим. Это не наше дело, вернутся ли США в СВПД. Нашим требованием является отмена санкций. Это право, полученное иранским народом», — сказал лидер в ходе телевыступления, добавив, что возврат Вашингтона в ядерную сделку будет иметь смысл только при отмене санкций.

По его словам, США и европейские страны обязаны обеспечить Ирану это право, Тегерану же нет смысла выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением при несоблюдении сторонами положений ядерной сделки.

В этой связи Хаменеи вновь подчеркнул, что Иран вернется к исполнению ядерной сделки, как только то же сделают и другие страны-участницы соглашения.

Ранее Тегеран начал производить высокообогащенный уран из-за закона «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше и призван добиться обеспечения интересов Ирана в соответствии с ядерной сделкой. Кроме того, Иран приступил к установке и сборке центрифуг новых поколений IR-2M и IR-6 вне сделки.

Minval.az