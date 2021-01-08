Вакцина компаний Pfizer-BioNTech может быть эффективной против новых штаммов коронавируса, обнаруженных в Великобритании и ЮАР, говорится в препринте исследования, опубликованном на ресурсе bioRxiv.

Десятого декабря 2020 года был опубликован полный отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer. Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer показал ее эффективность на уровне 95% у испытуемых от 16 лет и старше. В исследованиях приняли участие более 43,5 тысячи человек, половина из которых были привиты вакциной, другая половина получила плацебо.

«Быстро распространяющиеся варианты SARS-CoV-2, возникшие в Соединенном Королевстве и ЮАР, имеют общую мутацию N501Y… Мы извлекли изогенные (штаммы) SARS-CoV-2 N501 и Y501. Сыворотки 20 участников ранее описанного испытания вакцины против COVID-19 BNT162b2 на основе мРНК имели эквивалентные титры нейтрализующих (антител — ред.) против вирусов N501 и Y501», — говорится в предварительном исследовании ученых из медицинского отделения Университета Техаса и компании Pfizer.

Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, это исследование лишь предварительное и пока не было изучено экспертами. Однако, как отмечает главный научный сотрудник Pfizer Филип Дормитцер, «было очень обнадеживающим открытием то, что, по крайней мере, эта мутация, которая была одной из тех, которые больше всего беспокоят людей, не кажется проблемой».

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Minval.az