Стало известно о проведении во Франции авиационных испытаний ракеты, способной нести ядерную боеголовку. По последним данным, речь идёт о модернизированный версии крылатой ракеты MBDA ASMPA.

Испытания этого оружия проводились с борта истребителя Rafale ВВС Франции.

Для проведения мониторинга испытаний использовалось несколько центров наблюдения, включая центр в Бискароссе (Аквитания, юго-западная Франция).

Впервые французские истребители получили сверхзвуковые ракеты, способные нести ядерную боеголовку, в 2009 году. В 2010 году ими стали оснащаться самолёты ВМС Франции.

В настоящее время истребители Rafale получают крылатые ракеты стандарта F3. Они (в сравнении с ракетами-предшественницами) имеют более высокую скорость и повышенный радиус поражения. Также ракеты получили новые системы управления.

Во Франции отмечают, что проведённые испытания модернизированных MBDA ASMPA завершают комплекс работ по детальному проектированию и получению специальной лицензии на эксплуатацию обновлённого авиационного вооружения. При этом отмечается, что уже через несколько лет эти ракеты будут заменены на другие ракеты, способные нести ядерную боевую часть — ASN4G.

Особое внимание на эти известия обратили в Индии, в арсенале которой появляются истребители Rafale. Индийские эксперты считают, что необходимо создавать собственные варианты ракет авиационного базирования с ядерными боеголовками. Это позволило бы добиться увеличения возможностей ядерных сил Индии.

Minval.az