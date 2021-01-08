Стало известно о проведении во Франции авиационных испытаний ракеты, способной нести ядерную боеголовку. По последним данным, речь идёт о модернизированный версии крылатой ракеты MBDA ASMPA.
Испытания этого оружия проводились с борта истребителя Rafale ВВС Франции.
Для проведения мониторинга испытаний использовалось несколько центров наблюдения, включая центр в Бискароссе (Аквитания, юго-западная Франция).
Впервые французские истребители получили сверхзвуковые ракеты, способные нести ядерную боеголовку, в 2009 году. В 2010 году ими стали оснащаться самолёты ВМС Франции.
В настоящее время истребители Rafale получают крылатые ракеты стандарта F3. Они (в сравнении с ракетами-предшественницами) имеют более высокую скорость и повышенный радиус поражения. Также ракеты получили новые системы управления.
Во Франции отмечают, что проведённые испытания модернизированных MBDA ASMPA завершают комплекс работ по детальному проектированию и получению специальной лицензии на эксплуатацию обновлённого авиационного вооружения. При этом отмечается, что уже через несколько лет эти ракеты будут заменены на другие ракеты, способные нести ядерную боевую часть — ASN4G.
Особое внимание на эти известия обратили в Индии, в арсенале которой появляются истребители Rafale. Индийские эксперты считают, что необходимо создавать собственные варианты ракет авиационного базирования с ядерными боеголовками. Это позволило бы добиться увеличения возможностей ядерных сил Индии.