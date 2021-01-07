Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае возвращения Ирана к ядерной сделке 2015 года, многие страны на Ближнем Востоке «поспешат обзавестись» ядерным оружием.

Об этом Нетаньяху сказал в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Стивеном Мнучином, находящимся с визитом в Израиле.

Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за посреднические усилия в нормализации отношений с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

Израильский премьер выразил уверенность в том, что аналогичный шаг предпримут и другие арабские и мусульманские страны.

Нетаньяху подчеркнул роль главы Минфина США в принятии решений о расширении санкций в отношении Ирана.

«Необходимо продолжить оказывать давление на Тегеран. Если мы вернемся к ядерному соглашению, многие страны на Ближнем Востоке поспешать заполучить ядерное оружие. Это кошмарно и глупо», — сказал Нетаньяху (цитата по «Анадолу»).

Ядерное соглашение с Ираном было подписано в 2015 году, в 2019 США в одностороннем порядке вышли из соглашения.

Minval.az