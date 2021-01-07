Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания блокирует аккаунты действующего главы США Дональда Трампа в Facebook и Instagram до окончания его президентства.

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Цукерберг назвал произошедшие митинги «шокирующими событиями», которые демонстрируют, что Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы подорвать мирный переход власти. Притом президент использовал свои соцсети как платформу, чтобы «не осуждать действия своих сторонников в здании Капитолия».

Глава Facebook полагает, что позволять Трампу пользоваться указанными сервисами слишком опасно.

«Потому мы продлеваем блокировку, введенную в отношении его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределенный срок, минимум на две недели до завершения мирной передачи полномочий», — добавил Цукерберг, слова которого приводит «Газета.ру».

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