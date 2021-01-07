Правительство Великобритания ослабило крымские санкции против России, разрешив кораблям заходить в порты оккупированного полуострова. Данной нормой британские санкции приведены в соответствие к европейским после Brexit.

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованной на сайте правительства Британии.

Так, Лондон разрешил своим судам платить за услуги портов напрямую предприятию Крымские морские порты. В частности, речь идет о Керченском рыбном порте, Ялтинском и Евпаторийском торговых портах, в том числе за лоцманские услуги и пользование портовыми терминалами.

Лицензия вступила в силу 1 января. Предполагается, что британские суда смогут заходить в крымские порты в экстренных обстоятельствах. Отметим, на сегодня такое же исключение действует и в отношении кораблей стран-участниц ЕС.

Minval.az