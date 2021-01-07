Федеральное бюро расследований (ФБР) призвало американских граждан к содействию в сборе информации об активных зачинщиках беспорядков, вспыхнувших в среду вечером вблизи и внутри здания Конгресса США во время утверждения там итогов президентских выборов. Об этом сообщает Newsweek.

«ФБР собирает информацию, которая позволит установить круг лиц, активно подстрекавших к насилию в Вашингтоне, округ Колумбия, — говорится в заявлении, размещенном в среду на сайте спецслужбы. — ФБР принимает устные сообщения и визуальную информацию с цифровых носителей о беспорядках и насилии в здании американского Капитолия и прилегающем районе Вашингтона, округ Колумбия, 6 января 2021 года».

Бюро просит всех свидетелей противоправных действий предоставлять ему любые относящиеся к указанным беспорядкам информацию, фото- и видеоматериалы. «Нашей целью является обеспечение конституционного права граждан на протест путем защиты каждого от насилия и другой криминальной активности», — отмечается в тексте. В нем также говорится о создании специальной интернет-страницы, куда следует направлять соответствующие сведения.

В среду вечером сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа взяли штурмом здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению там итогов прошедших 3 ноября в стране президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Силы полиции и спецназа вскоре освободили здание Капитолия от ворвавшихся туда участников акции в поддержку Трампа, и законодатели смогли продолжить и успешно завершить процедуру утверждения Байдена в качестве избранного главы государства.

Согласно последним данным, в результате беспорядков погибли четыре человека, более 50 протестовавших были задержаны.

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