Утверждение Джо Байдена президентом США является сигналом того, что «творящее насилие меньшинство» не может помешать демократическому волеизъявлению, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

«После шокирующих вчерашних событий было радостно увидеть возобновление работы конгресса США и утверждение победы избранного президента Байдена. Это является важным сигналом того, что демократическое волеизъявление американского народа не может быть поставлено под вопрос или отменено действиями творящего насилие меньшинства. Великобритания безоговорочно осуждает вчерашнее насилие», — написал глава британского МИД в Twitter.

Minval.az