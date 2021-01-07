Дата: 2021/01/07 17:16
Раздел: Мир
Просмотров:
0
Новости друзей
Новости друзей
Другие новости раздела
Иракский суд выдал ордер на арест Трампа
Суд в иракском Багдаде, расследующий гибель Абу Махди аль-Мухандиса, заместителя главы ополчения Аль-Хашд аш-Шааби, выдал ордер на
Временные ограничения на въезд в ЕС не зависят от вакцинации
Временные ограничения на въезд в Евросоюз не зависят от вакцинации.
Британия разрешила своим кораблям в экстренных случаях посещать Крым
Правительство Великобритания ослабило крымские санкции против России, разрешив кораблям заходить в порты оккупированного полуострова.
Из-за отсутствия плана по вакцинации отправлена в отставку глава Минздрава Латвии
Главу Минздрава Латвии Илзе Винькеле отправили в отставку из-за отсутствия четкого плана вакцинации населения от коронавируса.
ФБР просит помощи в сборе сведений о зачинщиках беспорядков
Федеральное бюро расследований (ФБР) призвало американских граждан к содействию в сборе информации об активных зачинщиках беспорядков, вспыхнувших
Родственники жертв сбитого ПВО Ирана Boeing 737 требуют справедливости
Родственники пассажиров сбитого в прошлом году над Ираном самолета Boeing 737-800 «Украинских авиалиний» требуют привлечения к ответственности
Меркель: Штурм Конгресса меня разозлил и опечалил
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее разозлили события в Вашингтоне, где сторонники президента США Дональда Трампа
Трампа призвали извиниться за действия своих сторонников в Капитолии
Действующий президент США Дональд Трамп должен осудить действия своих сторонников, ворвавшихся накануне в Капитолий, считает министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
Швеция увеличивает военный бюджет из-за российской угрозы
Журналисты издания The Wall Street Journal обращают внимание на то, что такое существенное увеличение военных расходов (на