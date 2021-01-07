Журналисты издания The Wall Street Journal обращают внимание на то, что такое существенное увеличение военных расходов (на 40%) бьет семидесятилетний рекорд в Швеции. Однако на этом изменения в оборонной сфере не закончились — страна также планирует увеличить число военнослужащих в течение пяти лет. К 2025 году в вооруженных силах Швеции будут служить 90 тысяч человек.

Ранее стало известно, что ВВС Швеции развернут на авиабазе Сотенес 16-ю авиационную флотилию, которая получит две истребительные эскадрильи, вооруженные самолетами JAS-39C/D Gripen. Вместе с этим Стокгольм обвиняет российскую армию в том, что она «становится все более и более провокационной в воздухе и в других местах».

Напомним, по словам главы Министерства обороны Швеции Петера Хультквиста, Швеция приступила к самой крупной за более чем полвека модернизации вооруженных сил.

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