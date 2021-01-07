Действующий президент США Дональд Трамп должен осудить действия своих сторонников, ворвавшихся накануне в Капитолий, считает министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

«Мы наблюдали в США грустные и досадные события. Никому не позволено использовать насилие при попытках изменить итоги свободных и честных выборов. Президент США обязан осудить это насилие, я надеюсь, что мы увидим полную передачу власти новому президенту Джозефу Байдену через 13 дней (в день инаугурации 20 января)», — сказал Хэнкок журналистам в четверг.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

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