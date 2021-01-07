В полночь на пятницу, 8 января, в Израиле вводятся дополнительные жесткие ограничения, которые будут действовать не менее двух недель. В ходе многочасовых дебатов министры согласовали основные карантинные правила.

Новые ограничения включают закрытие школ и детских садов (кроме учебных заведений системы специального образования), магазинов и бизнесов, рабочих мест (за исключением жизненно важных) и синагог (молитвы разрешены только на открытом воздухе).

Нынешний особый режим, который последовал за «карантином без карантина», продолжавшегося с 27 декабря, будет все-таки не столь жестким, как весной 2020 года, когда было закрыто большинство предприятий, остановлено движение поездов, полностью закрыта образовательная система, а отдаляться от дома было разрешено до 100 м. Однако и на сей раз будет существенно ограничена возможность на передвижение и контакты.

В полиции сообщили, что для контроля мобилизуют 5000 сотрудников. По всей стране будут выставлены мобильные блокпосты. На международных трассах в дневные часы будет действовать 15 таких КПП, вечером — 25, ночью — 12.

Инспекторы также будут патрулировать улицы городов, парки, места сбора граждан. Нарушителям будут выписывать штрафы до 500 шекелей (157,4 долларов США). Наблюдение также будет вестись с воздуха.

Minval.az