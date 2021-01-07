Мэр Вашингтона Муриэл Баузер решила продлить режим ЧС на 15 дней. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте городской администрации. Ранее она объявила в столице США комендантский час на фоне беспорядков, передает «Газета.ру».
В соответствии с распоряжением Баузер, объявленный в среду, 6 января, из-за беспорядков и протестов, которые устроили сторонники действующего президента США Дональда Трампа, режим ЧС продлевается на 15 дней или «до дальнейших указаний мэра».
Инаугурация избранного президента США демократа Джо Байдена запланирована на 20 января.