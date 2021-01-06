59-летний экс-президент США Барак Обама во время новогодних каникул отдыхает на Гавайях. Фотографию бывшего американского президента, на которой он запечатлен во время плавания на надувной доске с веслом, 5 января обнародовал таблоид New York Post, пишет «Гордон».

На снимке Обама позирует в купальных шортах с обнаженным торсом, вглядываясь вдаль. Издание отмечает «впечатляющее телосложение» экс-главы США.

В публикации New York Post говорится, что снимки Обамы были сделаны 4 января в заливе Кайлуа возле острова О’аху, расположенного в Тихом океане.

Отмечается, что Обама плавал на надувной доске в сопровождении охраны. По информации таблоида, экс-президент США отдыхает вместе с женой Мишель Обамой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от New York Post (@nypost)

Minval.az