Женщина получила ранение в результате стрельбы в конгрессе США. Она находится в критическом состоянии.
Она была ранена в грудь, отмечает RT со ссылкой на CNN.
Женщина получила ранение в результате стрельбы в конгрессе США. Она находится в критическом состоянии.
Она была ранена в грудь, отмечает RT со ссылкой на CNN.
Дата: 2021/01/07 0:37
Раздел: Мир
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