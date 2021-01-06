«Сегодня я объявляю общегородской комендантский час в округе Колумбия с 18:00 6 января до 06:00 утра 7 января», — приводит RT ее слова.
«Сегодня я объявляю общегородской комендантский час в округе Колумбия с 18:00 6 января до 06:00 утра 7 января», — приводит RT ее слова.
Дата: 2021/01/06 23:57
Раздел: Мир
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