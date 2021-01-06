Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении в городе комендантского часа на фоне беспорядков около Капитолия.

«Сегодня я объявляю общегородской комендантский час в округе Колумбия с 18:00 6 января до 06:00 утра 7 января», — приводит RT ее слова.

Minval.az