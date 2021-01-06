Уровень крайней нищеты во всём мире увеличился в 2020 году. Об этом заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности. По его словам, это произошло впервые за последние 22 года, а причина кроется в глобальном кризисе и пандемии. И прогноз Гутерриша на будущее, увы, неутешителен.

— Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету ещё дополнительно от 18 до 27 млн человек, — заявил генсек ООН (цитата по «Лайфу»).

Чтобы «разорвать круг нищеты и конфликтов», по словам Гутерриша, нужен более амбициозный подход, основанный на двух принципах, закреплённых в Целях устойчивого развития ООН.

— Первое — это взаимозависимость: устойчивого развития не может быть без мира, как и мира без устойчивого развития. Второе — это вовлечённость. Обязательство «не оставлять никого позади» должно быть в центре наших усилий как по продвижению устойчивого развития, так и по предотвращению и разрешению текущих конфликтов, — рассудил глава всемирной организации.

Minval.az