Демократ Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в Сенат, фактически объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в верхнюю палату.

«Доброе утро. Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов», — приводит его слова РИА Новости.

По предварительным данным, после подсчета ста процентов голосов Оссофф набрал 50,2 процента, его оппонент Пердью – 49,8 процента.

С учетом победы в еще одном округе штата кандидата в сенат от Демократической партии Рафаэля Уорнока сенат теперь переходит под контроль демократов. Теперь голоса в верхней палате распределяются поровну: 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем верхней палаты и также может голосовать, что дает демократам преимущество в один голос.

Демократы уже контролируют палату представителей. Главенство в обеих палатах конгресса дает им возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку дня при администрации Джо Байдена.

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