Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен обогащать уран до уровня 40-60%. Он напомнил, что уровень обогащения в 20% был достигнут в первый раз за шесть лет.

«На данный момент у нас есть четыре тонны вещества, обогащенного до 3,5-4%. По нашим прогнозам, основываясь на решении парламента, мы увеличим обогащение до 500 тонн в месяц», — заявил он, добавив, что Ирану потребуется год, чтобы восстановить запасы, которыми он располагал до ядерных соглашений.

Глава Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи сообщил, что Иран будет производить ежемесячно девять килограммов урана, обогащенного до 20%. «Мы ведем большую деятельность. В Бушере строятся еще два реактора, стоимость проекта – 10 миллиардов долларов», — цитирует его агентство «Синьхуа».

«Кроме того, до четырех лет назад мы производили 4-5 тонн «желтого пирога» в год, а теперь увеличим производство до 35-40 тонн. Сейчас работают два каскада на 320 центрифуг IR2M, в ближайшие два-три месяца установим еще 1000 центрифуг», — сказал он.

«Желтый пирог» — оксид урана, который может быть использован для создания атомного топлива и ядерного оружия. Эти заявления предназначены, в первую очередь, для новоизбранного президента США Джо Байдена. Он неоднократно заявлял о готовности возобновить ядерное соглашение, однако призывал внести в него поправки, касающиеся ракетных разработок и поддержки террористических группировок.

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