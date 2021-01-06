Сирийские курды пригрозили сирийским правительственным силам «изгнанием» из северной части арабской республики, в частности, речь идёт о провинции Хасака, а также захватом российской военной авиабазы, расположенной на юге города Камышлы, если курдам не будет оказана соответствующая помощь в борьбе с протурецки настроенными силами и армией в Айн Иссе.

Такой ультиматум был выдвинут, по данным телеканала «Xeber24», Автономной администрацией северо-восточной Сирии, в частности, речь идёт о курдах и Сирийских демократических силах, поддерживающих США, что указывает на тот факт, что без вмешательства и давления Вашингтона здесь не обошлось.

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