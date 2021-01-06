Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил власти Индии в разжигании межэтнической розни в регионе, которая привела к убийству 11 шахтеров в провинции Белуджистан.

Об этом пакистанский премьер написал в своем Twitter.

Хан выразил соболезнования семьям убитых шахтеров в районе Мач, и подчеркнул, что осведомлен о проблемах и требованиях проживающих в этом регионе хазарейцев.

«Мы предпринимаем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Мы знаем, что подобного рода инциденты на этнической почве происходят по указке наших соседей (Индия — ред.)», — написал Хан.

Премьер подчеркнул, что в ближайшее время посетит регион и выразит соболезнования хазарейцам.

Ранее третьего января в провинции Белуджистан на западе Пакистана вооруженные лица застрелили рабочих угольной шахты.

Вооруженные лица похитили рабочих шахты и расстреляли их на горе. В результате происшествия погибли 11 человек, четверо получили ранения.

Ответственность взяла террористическая группировка ИГИЛ.

Minval.az