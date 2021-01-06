Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш.

Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение.

В освобождении под залог Ассанжу было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода под залог. На все предыдущие прошения адвокатов суд отвечал отказом на том же основании. Рассмотрение апелляции может занять многие месяцы, если не больше года.

Minval.az