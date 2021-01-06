В Аргентине 400 доз российской вакцины Спутник V от коронавируса COVID-19 оказались непригодны для использования, сообщила газета Nacion со ссылкой на официальных лиц.

Указано, что инцидент произошел в аргентинском муниципалитете Олаваррия, провинция Буэнос-Айрес из-за сбоя при хранении в холодильных камерах. Сейчас власти выясняют, испортили ли вацину специально.

Расследованием занимается Марсело Собрино, генеральный прокурор судебного департамента муниципалитета Асуль. Рассматриваются две причины остановки в работе холодовой цепи: технический сбой и преднамеренное изменение настроек температуры с целью порчи.

Глава профсоюза рабочих муниципалитета Олаваррия Хосе Ступпия исключил возможность саботажа. По его мнению, причиной сбоя стала небрежность местных властей, которые изначально привезли вакцину в неприспособленную для правильного хранения больницу.

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