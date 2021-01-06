Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что очень разочарован тем, что Китай до сих пор не одобрил въезд в страну команды международных экспертов, намеренных исследовать происхождение коронавируса, передает Reuters.

Специалисты должны были приступить к работе в начале января в рамках своей долгожданной миссии и провести экспертизу в связи с первыми случаями коронавируса, впервые выявленных в Ухане.

«Сегодня мы узнали, что китайские должностные лица пока не завершили работу над необходимыми разрешениями для прибытия команды в Китай. Я был на связи с высокопоставленными представителями Китая и вновь дал ясно понять, что эта миссия является приоритетом для ВОЗ», — сказал Гебреисус.

Миссию ВОЗ должен был возглавить старший эксперт ВОЗ по заболеваниям животного происхождения Питер Бен Эмбарек, который отправился в Китай с предварительной миссией в июле прошлого года.

Двое членов команды экспертов уже направились в Китай. Один из них вернулся, а второй находится в пути, сообщил глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

«Мы доверяем и надеемся, что это всего лишь логистическая и бюрократическая проблема, которая вскоре решится», — сказал он.

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