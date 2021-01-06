Из Украины в Турцию доставлены два активных функционера террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ) – Салих Фидан и Самет Гюре, орудовавшие ранее в Ираке.

Об этом сообщает в среду МВД Турции, передает «Анадолу».

По данным ведомства, Салих Фидан возглавлял ранее ячейку FETÖ в Багдаде, а Самет Гюре – в Эрбиле.

Согласно решению Первого суда по особо тяжким делам города Анкары, оба функционера организации Гюлена были объявлены в международный розыск.

В МВД Турции сообщили, что Фидан и Гюре были схвачены при попытке незаконного пересечения границы Украины с Польшей.

По итогам переговоров с украинскими властями, оба террориста были переданы турецкой стороне и доставлены в Турцию.

Допрос Фидана и Гюре в Отделении по расследованию преступлений, связанных с терроризмом при Прокуратуре Анкары продолжается.

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