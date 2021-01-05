Люксовый автомобиль Ferrari F430, принадлежавший президенту США Дональду Трампу, выставили на торги: стартовая цена лота — 500 тысяч долларов, сообщает «Спутник» со ссылкой на Mecum Auctions.

Автомобиль 2007 года выпуска с кожаным салоном Трамп приобрел новым, так что в документации будут проставлены как его личная подпись, так и адрес регистрации в небоскребе Трамп-тауэр.

Однако катался на автомобиле Трамп не много. Пробег составляет порядка 11 тысяч километров.

Отмечается, что аукцион пройдет в период с 7 по 16 января.

Minval.az