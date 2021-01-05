Американский президент Дональд Трамп отказался «отдавать» Белый дом своему преемнику, избранному президенту Джо Байдену. Об этом он заявил во время своего выступления в городе Далтон (штат Джорджия), трансляция опубликована на YouTube-канале WJCL News.

Он также пообещал устроить «адскую битву» за президентский пост, если члены Демократической партии «захватят» Сенат и Белый дом.

«Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл. Попробую в другой раз — а, может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным перевесом, а они отбирают у тебя победу и подтасовывают результаты — это недопустимо», — подчеркнул Трамп.



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