В преддверии массовых митингов в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, запланированных к проведению в Вашингтоне сегодня и завтра, американские правоохранители начали выборочно задерживать лидеров протрамповских активистов.

Как сообщила газета «The New York Times», накануне был арестован Энрике Таррио — руководитель ультраправого и консервативного движения Proud Boys («Гордые парни»).

Члены этой организации, считающие итоги состоявшихся в США президентских выборов и победу на них демократа Джозефа Байдена фальсифицированными, готовятся принять самое деятельное участие в протестах у стен Капитолия и Белого дома. В ноябре и декабре прошлого года подобные акции в Вашингтоне закончились жестокими столкновениями и поножовщиной.

Предлогом к задержанию полицией 36-летнего Таррио стало обвинение в сожжении им плаката леволиберального движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), сорванного в прошлом месяце с популярной среди афроамериканцев методистской церкви в столице США. Кроме того, лидеру «Гордых парней» предъявили обвинение в наличии у него двух пистолетных магазинов увеличенной емкости, запрещенных законами округа Колумбия.

Напомним, что именно здесь располагаются все федеральные правительственные здания и главные госучреждения страны, а местная полиция все последние дни напоминает о недопустимости нахождения с огнестрельным оружием на планируемых демонстрациях в поддержку Дональда Трампа. Они, кстати, официально называются «Активностью в поддержку первой поправки к конституции США».

Какой будет реакция Трампа на произошедший арест своего ярого сторонника, представить не сложно. В прошлый раз он уже обвинял вашингтонскую полицию в потакании левым радикалам, нападавшим на участников митингов MAGA (аббревиатура слогана действующего президента США Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»).

Но главное заключается в том, как отреагируют сами «Гордые парни», считающие себя национал-патриотами, на явно превентивное обезглавливание их организации в преддверии ключевого события — предстоящей 6 января сертификации конгрессом США итогов прошедших президентских выборов в стране. И тот факт, что мэр Вашингтона Мюрел Боусер уже запросила поддержки со стороны национальной гвардии США для поддержки правопорядка в американской столице говорит сам за себя.

«Мы не позволим устроить здесь насилие, запугивать наших жителей или заниматься разрушением нашего города», — сказала Боусер, призвав вашингтонцев не посещать центр города 5 и 6 января и избегать конфронтации с приезжими.

Minval.az