Разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper и примерно 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий, сообщает командование ВВС США в Европе и Африке, передает РИА Новости.

«Военно-воздушные силы США разместили воздушные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 служащих ВВС на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий, Румыния, для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО», — говорится в сообщении, размещенном на сайте командования.

Беспилотники и военные размещаются на «длительное» время, но не указывается, на какое именно.

По словам генерала Джеффри Харригиана, командующего ВВС США в Европе и Африке, размещение беспилотников в этом стратегическом месте «обнадеживает союзников и партнеров», но также и «дает понять противникам», что может быть дан «ответ на любую возникающую угрозу».

Военные указали, что размещение беспилотников и военных согласовано с властями Румынии, говорит о «приверженности» США безопасности и стабильности в Европе и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО «и другими европейскими партнерами».

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