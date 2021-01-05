США считают решение Ирана начать процесс обогащения урана до 20% ядерным шантажом, заявил РИА Новости представитель американского госдепартамента.

Ранее в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше. Процесс запущен в понедельник.

«Обогащение урана до 20%, которое Иран проводит в Фордо, — это явная попытка усилить кампанию ядерного шантажа. Эти попытки по-прежнему будут терпеть неудачу. США и международное сообщество продолжат рассчитывать на то, что инспекторы МАГАТЭ будут сообщать о фактах на местах», — заявила представитель госдепа.

Дипломат выразил уверенность, что МАГАТЭ будет отслеживать ядерную деятельность Ирана.

По утверждению представителя госдепа, для начала процесса обогащения урана Тегеран воспользовался наработками по предыдущей ядерной программе, а также задействовал «многих ключевых сотрудников, которые руководили этой программой».

«США и другие члены международного сообщества будут оценивать действия Ирана в свете его провокационного послужного списка», — добавил дипломат.

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