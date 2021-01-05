Министерство здравоохранения Израиля в понедельник одобрило применение в стране вакцины американской компании Moderna. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

«Сегодняшнее одобрение [вакцины] — значимый момент в истории нашей компании и в мировой борьбе с COVID-19», — подчеркнул глава корпорации Стефан Бансель. «Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения Израиля за работу, поскольку команда министерства неустанно трудилась вместе с нами, чтобы обеспечить своевременное одобрение вакцины», — добавил Бансель.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Израиль стал третьей страной после США и Канады, одобрившей вакцину.

Страна запросила 6 млн доз вакцины. Ожидается, что поставки начнутся в январе.

Minval.az